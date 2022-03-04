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Нафта різко подорожчала, оскільки побоювання санкцій перервали експорт з Росії

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Україна, П'ятниця 04 березня 2022 08:18
Нафта різко подорожчала, оскільки побоювання санкцій перервали експорт з Росії Фото: експорт нафти з Росії зупинений через побоювання санкцій (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, 4 березня, оскільки побоювання з приводу західних санкцій перервали експорт російської нафти. Повідомлення про пожежу на Запорізькій атомній електростанції налякали ринки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,9% до 114,23 доларів за барель. Нафта WTI подорожчала на 2,2% до 110,04 доларів за барель.

Нафта дорожчає на побоюваннях, що західні санкції через вторгнення в Україну перервуть поставки з Росії, яка є найбільшим у світі експортером нафти і нафтопродуктів. Торговельна активність щодо Російської сирої нафти сповільнилася, оскільки покупці не наважуються здійснювати покупки через санкції, в той час як на президента США Джо Байдена чиниться зростаючий тиск з метою заборонити імпорт російської нафти в США.

Світові акції впали після повідомлень про те, що Запорізька атомна електростанція загорілася після атаки російських військ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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