Нафта різко подешевшала після заяв Росії про відведення частини військ від України

Нафта марки Brent подешевшала 3%, до 93,60 доларів. Нафта WTI подешевшала на 3,7%, до 91,97 доларів.

Обидва нафтових еталона досягли найвищого рівня з вересня 2014 року в понеділок: Brent досягла 96,78 долара, а WTI досягла 95,82 долара. Ціна на нафту марки Brent зросла на 50% у 2021 році, оскільки глобальне відновлення попиту через пандемію COVID-19 обмежило пропозицію.

Як зазначив Стівен Бреннок з нафтового брокера PVM, "російсько-українська криза поставила енергетичний ринок в стан підвищеної готовності у зв'язку з можливими перебоями в поставках енергоресурсів з Росії".

Останні події викликали обережну реакцію України і Великобританії після декількох днів попереджень США і Великобританії про те, що Москва може вторгнутися в будь-який час.

"Росіяни заявили, що у них немає планів вторгнення, але нам потрібно буде побачити повномасштабне виведення військ, щоб показати, що це правда", - заявила в інтерв'ю радіо LBC міністр закордонних справ Ліз Трас.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент США Джо Байден в ході телефонної розмови в понеділок погодилися, що є важливе вікно для дипломатії.