Нефть резко подешевела после заявлений России об отводе части войск от Украины

Нефть марки Brent подешевела 3%, до 93,60 долларов. Нефть WTI подешевела на 3,7%, до 91,97 долларов.

Оба нефтяных эталона достигли самого высокого уровня с сентября 2014 года в понедельник: Brent достигла 96,78 доллара, а WTI достигла 95,82 доллара. Цена на нефть марки Brent выросла на 50% в 2021 году, поскольку глобальное восстановление спроса из-за пандемии COVID-19 ограничило предложение.

Как отмети Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM, "российско-украинский кризис поставил энергетический рынок в состояние повышенной готовности в связи с возможными перебоями в поставках энергоресурсов из России".

Последнее события вызвали осторожную реакцию Украины и Великобритании после нескольких дней предупреждений США и Великобритании о том, что Москва может вторгнуться в любое время.

"Русские заявили, что у них нет планов вторжения, но нам нужно будет увидеть полномасштабный вывод войск, чтобы показать, что это правда", - заявила в интервью радио LBC министр иностранных дел Лиз Трасс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора в понедельник согласились, что есть важное окно для дипломатии.