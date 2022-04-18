Нафта подорожчала до тритижневого максимуму в очікуванні ембарго на поставки з Росії

Ціни на нафту в понеділок, 18 квітня, піднялися майже до тритижневого максимуму на тлі зростання побоювань з приводу нестачі світових поставок. Загострення в Україні підвищує ймовірність більш жорстких санкцій з боку Заходу щодо найбільшого експортера Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 1,0%, до 112,8 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 0,9%, до 107,95 доларів за барель.

Напередодні великодніх вихідних обидва контракти зросли більш ніж на 2,5% в четвер на новинах про те, що Європейський союз може поетапно ввести заборону на імпорт російської нафти.

Минулого тижня уряди ЄС заявили, що керівництво блоку готує пропозиції про заборону на російську нафту, але дипломати заявили, що Німеччина активно не підтримує негайне ембарго.

Ці коментарі прозвучали до того, як на вихідних загострилася напруженість, коли українські солдати відмовилися виконати російський ультиматум скласти зброю в зруйнованому Маріуполі.

"Продовження війни між Росією і Україною без будь-яких ознак припинення вогню підживлює побоювання з приводу поставок, тим більше що попит, як очікується, зросте в міру наближення автомобільного сезону в Північній півкулі", - сказав Чіекі Чен, головний аналітик Sunward Trading.

Міжнародне енергетичне агентство попередило, що приблизно 3 мільйони барелів на день російської нафти можуть бути зупинені з травня через санкції або добровільну відмову покупців від російських вантажів.

Видобуток нафти в Росії у квітні продовжила знижуватися, знизившись на 7,5% в першій половині місяця в порівнянні з березнем.

Зазначимо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що майбутні санкції Євросоюзу проти Росії торкнуться банківського сектора, зокрема Ощадбанку, а також обмежень на покупку російської нафти.