Нові санкції ЄС вдарять по "Сбербанку", - Reuters

Глава Єврокомісії пролила світло на подробиці запланованого шостого раунду санкцій.

"Ми дивимося далі на банківський сектор, особливо на "Сбербанк". На його частку припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, є питання енергетики", - сказала вона.

ЄС поки вберігала найбільший російський банк від санкцій, оскільки він, поряд з "Газпромбанком", є одним з основних каналів розрахунків за російські нафту і газ, які країни ЄС купують, незважаючи на війну в Україні. Вона також повідомила, що Єврокомісія працює над розумними механізмами, які дозволять включити нафту в майбутні санкційні пакети.