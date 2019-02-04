Нафта подорожчала на тлі санкцій США проти Венесуели

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці 63,39 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 4 лютого 2019 року, піднялася вище 63 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:11 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 63,89 долара. Це на 2,81% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зростання цін на нафту спостерігається на тлі санкцій США проти венесуельської державної нафтової корпорації PDVSA. Передбачається, що санкції суттєво обмежать торгівлю нафтою між Венесуелою та іншими країнами.

Крім того, підтримку зростанню цін чинить зниження видобутку в країнах ОПЕК. У той же час в США минулого тижня кількість нафтових бурових установок скоротилася до 847 штук - мінімуму за вісім місяців.

Відзначимо, минулого тижня ціна нафти Brent опускалася нижче 61 долара за барель.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає відправку своїх солдатів на територію Венесуели як один з варіантів вирішення політичної кризи. Після цієї заяви в МЗС Венесуели зазначили, що "опозиція знаходиться під контролем Трампа".