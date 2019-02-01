Ціна нафти Brent опустилася нижче 61 долара за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 60,80 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 1 лютого 2019 року, опустилася нижче 61 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 13:41 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 60,80 долара. Це на 2,38% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, напередодні нафта дорожчала через скорочення поставок до США з Саудівської Аравії. Зокрема, 31 січня Brent торгувалася біля позначки 62 долара за барель.

У той же час на Близькому Сході ціни на нафту підвищуються у порівнянні з котируваннями на Brent через скорочення поставок середніх і важких марок на світовий ринок. Спред між вартістю Brent і дубайського контракту, одного з еталонів в регіоні, звузився до мінімуму за 18 місяців.

Нагадаємо, раніше уряд США попередив президента Венесуели Ніколаса Мадуро про наслідки актів залякування, і закликали інші країни не брати участь в угодах з придбання венесуельського золота і нафти.