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У США планують підписати угоду з Китаєм в найближчі два тижні

Новини » В світі     01.11.2019 - 16:26
У США планують підписати угоду з Китаєм в найближчі два тижні
Колаж РБК-Україна

У США задоволені переговорами з Китаєм про першій фазі торгової угоди

Сполучені Штати Америки планують укласти першу фазу торгового угоди з Китаєм в найближчі два тижні. Про це повідомив міністр торгівлі США Уілбур Росс, передає Reuters.

Як повідомив Росс, у США задоволені ходом торгових переговорів. Він зазначив, що сьогодні, 1 листопада, має відбутися черговий раунд телефонних переговорів на робочому рівні.

"Ми задоволені тим, що перша фаза знаходиться в хорошому стані", - повідомив міністр торгівлі США.

Також він зазначив, що дата підписання угоди повинна знаходитися в межах колишніх домовленостей. Спочатку планувалося, що угода буде підписана між президентом США Дональдом Трампом і головою Китаю Сі Цзиньпинем 16-17 листопада на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Чилі, проте днями саміт був відмінений.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Трампа, перша фаза буде включати в себе 60% від усього торгового угоди між США і Китаєм. Він запевнив, що найближчим часом сторони підпишуть угоду, незважаючи на скасування саміту АТЕС.

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