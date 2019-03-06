Нафта подешевшала через зростання запасів у США

Сьогодні ціна на нафту Brent зменшила 0,80% до 65,33 доларів

Цены на нефть снизились в среду, 6 марта, из-за роста запасов в США и после того, как два американских нефтяных гиганта спрогнозировали увеличение добычи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня, к 8:23 по Киеву фьючерсы на нефть Brent сбавили 0,80% до 65,33 долларов, а на американский сорт WTI - 0,94% до 56,03 долларов.

Кроме того, американские Chevron Corp и Exxon Mobil Corp во вторник обнародовали прогнозы добычи в нефтяном бассейне Permian, указавшие на увеличение объемов производства сланцевой нефти.

Данные Американского института нефти указали на превысивший прогнозы рост запасов в США. По данным API, запасы нефти увеличились на 7,3 млн баррелей до 451,5 млн за неделю, завершившуюся 1 марта, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,2 млн баррелей.

Напомним, вчера сообщалось, что цена североморской нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 66 долларов за баррель.

Отметим, нефть начала дешеветь на фоне снижения прогноза роста ВВП Китая. В частности, Пекин сообщил, что снизил целевой показатель экономического роста в 2019 году до 6,0-6,5 процента. В 2018 году рост ВВП Китая замедлился до 6,6 процента - минимума за несколько десятилетий.