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Нафта дешевшає на зниженні прогнозу зростання ВВП Китаю

Новини » Енергетика    05.03.2019 - 11:44
Нафта дешевшає на зниженні прогнозу зростання ВВП Китаю
Фото: ціни на нафту почали опускатися (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 65,28 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 5 березня 2019 року, опустилася нижче позначки в 66 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:05 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 65,28 долара. Це на 1,23% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, нафта почала дешевшати на тлі зниження прогнозу зростання ВВП Китаю. Зокрема, Пекін повідомив, що знизив цільовий показник економічного зростання в 2019 році до 6,0-6,5 відсотка. У 2018 році зростання ВВП Китаю сповільнилося до 6,6 відсотка - мінімуму за кілька десятиліть.

Крім того, ринок чекає на результат торгових переговорів між США і Китаєм. За словами міністра комерції КНР Чжун Шаня, переговори йдуть складно, але робочі групи обох країн продовжують консультації.

До цього The Wall Street Journal повідомила, що Китай і Сполучені Штати знаходяться на завершальному етапі укладення торгової угоди. За даними газети, Пекін пропонує знизити мита на сільськогосподарську, хімічну, автомобільну продукцію та інші товари, а Вашингтон готовий скасувати більшість санкцій, накладених на китайські товари в минулому році.

 

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