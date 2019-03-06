Нафта подешевшала через зростання запасів у США

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Сьогодні ціна на нафту Brent зменшила 0,80% до 65,33 доларів

Ціни на нафту знизилися в середу, 6 березня, через зростання запасів у США і після того, як два американських нафтових гіганта спрогнозували збільшення видобутку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні, до 8:23 за Києвом ф'ючерси на нафту Brent зменшили 0,80% до 65,33 доларів, а на американський сорт WTI - 0,94% до 56,03 доларів.

Крім того, американські Chevron Corp і Exxon Mobil Corp у вівторок оприлюднили прогнози видобутку в нафтовому басейні Permian, вказали на збільшення обсягів виробництва сланцевої нафти.

Дані Американського інституту нафти вказали на перевищив прогнози зростання запасів у США. За даними API, запаси нафти збільшилися на 7,3 млн барелів до 451,5 млн за тиждень, що завершився 1 березня, тоді як аналітики припускали, що вони виростуть на 1,2 млн барелів.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що ціна північноморської нафти марки Brent опустилася нижче позначки в 66 доларів за барель.

Зазначимо, нафта почала дешевшати на тлі зниження прогнозу зростання ВВП Китаю. Зокрема, Пекін повідомив, що знизив цільовий показник економічного зростання в 2019 році до 6,0-6,5 відсотка. У 2018 році зростання ВВП Китаю сповільнилося до 6,6 відсотка - мінімуму за кілька десятиліть.