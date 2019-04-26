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Ціни на нафту впали на тлі рекордного видобутку в США

Новини » Енергетика    26.04.2019 - 15:58
Ціни на нафту впали на тлі рекордного видобутку в США
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Ціни на нафту Brent опустилися нижче 73 доларів

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 26 квітня, опустилася нижче 73 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, вартість червневих ф'ючерсів на Brent о 15:38 за київським часом опустилася до 72,82 долара за барель. Це майже на 2,84% нижче за закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту падають на тлі значного зростання запасів нафти в США за підсумками минулого тижня. За даними американського Міненерго, запаси нафти підскочили на 5,48 млн барелів, а видобуток зріс на 100 тис. барелів на добу. Також повідомлялося, що видобуток досяг нового рекордного показника в 12,2 млн барелів на добу.

Нагадаємо, цього тижня ціни на нафту вперше за півроку перевищили 75 доларів. Нафта різко подорожчала на тлі загрози санкцій США за імпорт сировини з Ірану і Венесуели. Крім того, на зростання цін цього тижня вплинула зупинка експорту російської нафти до Європи через її низьку якість.

Раніше також повідомлялося, що Білорусь може повністю зупинити нафтопровід "Дружба".

 

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