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Трамп умовив Саудівську Аравію наростити поставки нафти

Новини » Енергетика    27.04.2019 - 09:26
Трамп умовив Саудівську Аравію наростити поставки нафти
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Трамп оголосив про угоду щодо зростання поставок на світовий ринок

Президент США Дональд Трамп умовив Саудівську Аравію та інші країни наростити поставки нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, він зміг досягти домовленостей з Саудівською Аравією та іншими країнами для нарощування експорту нафти.

"Говорив з Саудівською Аравією та іншими про збільшення нафтових поставок. Ми всі досягли угоди", - повідомив Трамп, але не уточнив, про які інші країни йде мова.

Трамп умовив Саудівську Аравію наростити поставки нафти

 

Нагадаємо, в кінці тижня ціни на нафту обвалилися на тлі рекордного видобутку в США. Зокрема, північноморська нафта Brent торгується в районі 71 долара за барель. Падіння ціни мталося після даних про новий рекордний рівень видобутку в США - 12,2 млн барелів на добу.

Крім того, на цьому тижні США оголосили про відмову виводити інші країни з-під іранських "нафтових" санкцій. У Білому домі заявили, що рішення спрямоване на те, щоб звести до нуля експорт іранської нафти, позбавивши режим основного джерела доходів.

"Саудівська Аравія та інші країни, що входять в ОПЕК, більш ніж компенсують різницю в нафтовому потоці", - зазначив Трамп.

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