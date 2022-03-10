Нафта трохи подорожчала після рекордного обвалу

Ціни на нафту зросли в четвер, 10 березня, після різкого падіння на попередній сесії. Ринок оцінює, чи збільшать великі виробники пропозицію, щоб допомогти заповнити розрив у видобутку в Росії через санкції за її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,35%, до 112,65 доларів. Базовий контракт впав на 13% на попередній сесії, що стало найбільшим одноденним падінням майже за два роки.

Ф'ючерси на нафту WTI виросли на 0,5%, до 109,30 доларів за барель після торгів в діапазоні більше 4 доларів. Контракт впав на 12,5% на попередній сесії, що стало найбільшим денним зниженням з листопада.

Невизначеність щодо того, звідки і коли будуть надходити поставки для заміни нафти другого за величиною в світі експортера, Росії, в умовах жорсткого ринку призвела до широкого діапазону прогнозів цін на нафту від 100 до 200 доларів за барель.

"Тому припустити, що ринок нафти знаходиться в замішанні, було б заниженням, оскільки ми знаходимося в безпрецедентній ситуації", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Ціни обвалилися 9 березня після коментарів посла ОАЕ у Вашингтоні про те, що його країна буде заохочувати ОПЕК розглянути можливість збільшення видобутку, щоб заповнити дефіцит пропозиції через санкції проти Росії після її вторгнення в Україну.

Коментарі офіційних осіб ОАЕ прозвучали, оскільки ринок також взяв до уваги кроки Сполучених Штатів щодо ослаблення санкцій щодо венесуельської нафти і зусилля з укладення ядерної угоди з Тегераном, що може привести до збільшення поставок нафти з Ірану в кінці цього року.