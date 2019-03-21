Нафта відновила максимуми 2019 року

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Ціни на нафту оновили максимуми на тлі зниження рівня пропозиції на ринку

Ціни на нафту оновили максимуми 2019 року у четвер, 21 березня, на тлі зниження рівня пропозиції на ринку за рахунок санкцій США проти Ірану та Венесуели і скорочення видобутку на чолі з ОПЕК. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent до 8:27 за київським часом зросли на 0,15% до 68,60 доларів за барель після підйому до максимуму з листопада 2018 року на рівні 68,64 долара.

Ф'ючерси на WTI втратили 0,07% до 60,19 доларів, раніше також досягнувши максимуму з листопада 60,27 доларів за барель.

"Венесуельський експорт у США остаточно вичерпався, після того, як раніше в цьому році американська адміністрація ввела проти нього санкції", - повідомили аналітики банку ANZ в четвер.

Крім того, експорт іранської нафти впав. США хочуть скоротити експорт нафти Ірану приблизно на 20% до менш ніж 1 млн барелів на добу починаючи з травня, вимагаючи від країн-імпортерів обмежити покупки щоб уникнути попадання під санкції.

Запаси нафти в США минулого тижня впали майже на 10 млн барелів - максимально липня, повідомило Управління енергетичної інформації в середу. За даними EIA, запаси знизилися на 9,6 млн барелів до 439,5 млн барелів - мінімуму з січня.

Нагадаємо, ціна нафти марки Brent 20 березня знаходиться біля позначки в 68 доларів за барель.

Раніше США ввели санкції проти Венесуели, а саме проти венесуельської гірничодобувної корпорації та її голови.