Нафта і світові ринки обвалилися на тлі поширення коронавірусу

Ціни на нафту і світові фондові ринки знизилися в понеділок, 24 лютого, на тлі поширення коронавірусу за межі Китаю, що затьмарює перспективи світового зростання. Про це повідомляє агентство Reuters.

На сировинних ринках нафта марки Brent подешевшала на 4% до 56,2 долара за барель. Американська нафта марки WTI впала на 4%, до 51,3 долара за барель.

Курс євро до долара знизився до 1,08 долара, а австралійський долар, який часто торгується в якості індикатора ризику для Китаю, впав до 11-річного мінімуму в 0,6585 долара.

Фондовий індекс біржі в Мілані впав більш ніж на 4% після різкого зростання числа випадків зараження вірусом, що призвело до зупинки частини промисловості на півночі Італії.

Індекси бірж Франкфурта і Парижа впали більш ніж на 3%, а лондонський FTSE впав на 2,5%, що означає втрату принаймні 350 млрд доларів ринкової вартості в регіоні.

Втеча в захисні активи була такою ж показовою. Золото виросло на 2,5% до семирічного максимуму в 1680 доларів, злетівши за рік на 10%. Прибутковість десятирічних казначейських облігацій США впала до 1,401%, найнижчого рівня з липня 2016 року.

В даний час в Китаї зафіксовано 77 150 випадків зараження коронавірусом і смерть 2592 осіб. Вірус поширився у 28 інших країнах і територіях. Число загиблих за межами Китаю становить близько двадцяти осіб.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України.

Згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавірусу з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.