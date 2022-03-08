ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нафта дорожчає через можливість ембарго США на експорт з Росії

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 08 березня 2022 14:04
Нафта дорожчає через можливість ембарго США на експорт з Росії Фото: нафта подорожчала в очікуванні ембарго на експорт з Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту виросли у вівторок, 8 березня, при цьому Brent піднялася вище 127 доларів за барель. Можливість офіційних санкцій США проти експорту російської нафти викликала побоювання з приводу пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 2,9% до 126,77 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою у квітні зросли на 2,6% до 122,52 доларів за барель.

Ціни отримали підтримку після того, як джерела повідомили Рейтер, що Сполучені Штати, найбільший у світі споживач нафти, можуть заборонити імпорт російської нафти після вторгнення Росії в Україну 24 лютого. США готові піти на цей крок без участі європейських союзників.

Британська нафтова компанія Shell заявила у вівторок, що в якості першого негайного кроку планує відмовитися від російської нафти і газу і припинити всі спотові закупівлі російської сирої нафти.

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на нафту марки Brent на 2022 рік до 135 доларів за барель з 98 доларів і прогноз на 2023 рік до 115 доларів за барель зі 105 доларів, мотивуючи це тим, що світова економіка може зіткнутися з "найбільшими потрясіннями в області енергопостачання за всю історію", враховуючи ключову роль Росії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нафта
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати