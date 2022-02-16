ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нафта дорожчає через збереження небезпеки російської агресії

Новость на русском →
Україна, Середа 16 лютого 2022 13:02
Нафта дорожчає через збереження небезпеки російської агресії Фото: ціни на нафту ростуть 16 лютого через збереження вторгнення Росії (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту відіграли втрати в середу, 16 лютого, так як інвестори зважили суперечливі заяви про можливе відведення частини російських військ від кордону України. У НАТО поки не бачать підтвердження заявам з Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нафта Brent подорожчала на 0,6 до 93,86 доларів за барель. Напередодні ціна впала на 3,3% після того, як Росія оголосила про часткове відведення своїх військ. Нафта марки піднялася на 0,6% до 92,64 доларів за барель. Еталон завершив сесію у вівторок падінням на 3,6%.

Обидва контракти досягли свого максимуму з вересня 2014 року в понеділок: Brent досягла 96,78 доларів, а WTI досягла 95,82 долара.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 50% у 2021 році, а ціна на нафту марки WTI зросла приблизно на 60%, оскільки глобальне відновлення попиту через пандемію COVID-19 призвело до обмеження пропозиції.

Москва у вівторок оголосила про часткове виведення військ від кордонів України, але генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що в Альянсі не спостерігається ніякої деескалації, а скоріше Росія продовжує нарощування військової потужності.

"Ризик повномасштабного вторгнення трохи зменшився. Але ми навряд чи відступимо від нинішнього статус-кво", - сказав Б'ярне Шилдроп, головний аналітик з сировинних товарів в SEB в Осло.

Нагадаємо, ціни на нафту у вівторок, 15 лютого, впали більш ніж на 3%. Нафта відійшла від семирічного максимуму після того, як Росія заявила, що деякі її військові частини повертаються на свої бази після навчань поблизу України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта Вторгнення Росії до України
NEWS
Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч
Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч
DAILY
Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі