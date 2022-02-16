Нефть дорожает из-за сохранения опасности российской агрессии

Цены на нефть отыграли потери в среду, 16 февраля, так как инвесторы взвесили противоречивые заявления о возможном отводе части российских войск от границы Украины. В НАТО пока не видят подтверждения заявлениям из Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Нефть Brent подорожала на 0,6 до 93,86 долларов за баррель. Накануне цена упала на 3,3% после того, как Россия объявила о частичном отводе своих войск. Нефть марки поднялась на 0,6% до 92,64 долларов за баррель. Эталон завершил сессию во вторник падением на 3,6%.

Оба контракта достигли своего максимума с сентября 2014 года в понедельник: Brent достигла 96,78 долларов, а WTI достигла 95,82 доллара.

Цена на нефть марки Brent выросла на 50% в 2021 году, а цена на нефть марки WTI выросла примерно на 60%, поскольку глобальное восстановление спроса из-за пандемии COVID-19 привело к ограничению предложения.

Москва во вторник объявила о частичном выводе войск от границ Украины, но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что в альянсе не наблюдается никакой деэскалации, а скорее Россия продолжает наращивание военной мощи.

"Риск полномасштабного вторжения немного уменьшился. Но мы вряд ли отступим от нынешнего статус-кво", - сказал Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам в SEB в Осло.