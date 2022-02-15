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Нафта різко подешевшала після заяв Росії про відведення частини військ від України

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 16:21
Нафта різко подешевшала після заяв Росії про відведення частини військ від України Фото: ціни на нафту зросли через зниження російської загрози (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту у вівторок, 15 лютого, впали більш ніж на 3%. Нафта відійшла від семирічного максимуму після того, як Росія заявила, що деякі її військові частини повертаються на свої бази після навчань поблизу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала 3%, до 93,60 доларів. Нафта WTI подешевшала на 3,7%, до 91,97 доларів.

Обидва нафтових еталона досягли найвищого рівня з вересня 2014 року в понеділок: Brent досягла 96,78 долара, а WTI досягла 95,82 долара. Ціна на нафту марки Brent зросла на 50% у 2021 році, оскільки глобальне відновлення попиту через пандемію COVID-19 обмежило пропозицію.

Як зазначив Стівен Бреннок з нафтового брокера PVM, "російсько-українська криза поставила енергетичний ринок в стан підвищеної готовності у зв'язку з можливими перебоями в поставках енергоресурсів з Росії".

Останні події викликали обережну реакцію України і Великобританії після декількох днів попереджень США і Великобританії про те, що Москва може вторгнутися в будь-який час.

"Росіяни заявили, що у них немає планів вторгнення, але нам потрібно буде побачити повномасштабне виведення військ, щоб показати, що це правда", - заявила в інтерв'ю радіо LBC міністр закордонних справ Ліз Трас.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент США Джо Байден в ході телефонної розмови в понеділок погодилися, що є важливе вікно для дипломатії.

Нагадаємо, російські фінансові ринки різко зросли у вівторок, 15 лютого, після повідомлення про те, що Росія виводить частину військ від кордону з Україною. Російські та українські державні облігації також подорожчали.

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