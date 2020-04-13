Нафта дорожчає після угоди ОПЕК+ про рекордне скорочення видобутку

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Зростання цін обмежене падінням попиту через пандемію коронавірусу

Ціни на нафту у понеділок, 13 квітня, зросли більш ніж на 1 долар за барель після того, як провідні виробники остаточно погодили найбільше для них скорочення видобутку приблизно на 10% від докризового споживання. Про це повідомляє агентство Reuters.

Однак зростання обмежене побоюваннями, що зниження виявиться недостатньо для боротьби з перенасиченням ринку в умовах падіння попиту через коронавірус.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 4,1%, до 32,77 доларів за барель. Котирування ф'ючерсів на нафту марки WTI зросли на 4,4%, до 23,77 доларів за барель.

Після чотириденних дискусій група ОПЕК+ домовилася в неділю знизити видобуток нафти приблизно на 9,7 млн барелів на добу в травні і червні, щоб підтримати нафтові ціни на тлі поширення коронавіруса.

"Ця угода дозволить світової нафтової промисловості, а також національним економікам та інших галузей, які залежать від неї, уникнути дуже глибокої кризи", - сказав віце-голова IHS Markit Деніел Ергін.

За його словами, угода дозволити стримати нарощування запасів, що зменшить тиск на ціни

Президент Росії Володимир Путін, президент США Дональд Трамп і король Саудівської Аравії Салман підтримали угоду ОПЕК+ в ході телефонної розмови в неділю. Трамп високо оцінив угоду, відзначивши, що вона дозволить зберегти робочі місця в американській енергетиці.

Саудівська Аравія, Кувейт і ОАЕ добровільно пішли на ще більш глибокі скорочення, що фактично знизить видобуток ОПЕК+ на 12,5 млн барелів на добу з поточного рівня, сказав міністр енергетики Саудівської Аравії.

Тим не менш, зростання цін обмежений падінням попиту на нафту. Споживання палива в світі скоротилося приблизно на 30% за пандемії COVID-19.

"Після початкової позитивної реакції на ціни на нафту ми очікуємо, що рішення ОПЕК+ в кращому випадку встановить мінімальний рівень на ринку", - заявив Гаррі Чилингирян з BNP Paribas, додавши, що зростання цін на нафту також може бути обмежений за рахунок хеджування з боку виробників.

"Ми не очікуємо стійкого відновлення цін на нафту до тих пір, поки незадоволений попит не повернеться в третьому кварталі", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, країни Організації країн-експортерів нафти, а також їхні союзники (ОПЕК+) 12 квітня погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти.

За оцінками НБУ, падіння світових цін на енергоносії призведе до того, що Україна зекономить за рік близько 5-6 млрд доларів. Енергоносії складають близько 20% в українському імпорті, в минулому році це було 12 млрд доларів. При цьому близько половини українського експорту становлять продовольчі товари, ціни на які впали незначно.