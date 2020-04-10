Ціни на нафту впали після угоди ОПЕК+

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Скорочення видобутку недостатньо через різке зниження попиту

Ціни на нафту впали через сумніви в тому, що угоди між ОПЕК+ з рекордного скорочення поставок нафти буде достатньо, щоб компенсувати падіння світового попиту на паливо, викликане пандемією коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію (група ОПЕК+) у четвер, 9 квітня, погодилася скоротити видобуток на 10 млн барелів на добу з травня. До того, як спалах коронавірусу торкнулася світову економіку, 10 млн барелів на добу становили близько 10% світової пропозиції.

Однак ОПЕК+, заявила, що остаточна угода залежить від підписання Мексикою пакту після того, як вона відмовилася від скорочення виробництва, яке їй було запропоновано. Слідом за переговорами з ОПЕК+ підуть переговори міністрів енергетики країн "Великої двадцятки" (G20), які відбудуться у п'ятницю в Саудівській Аравії.

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 4,1%, до 31,50 доларів за барель, у той час нафту марки WTI впала на 9,3%, до 22,75 доларів.

"Падіння цін на нафту є відображенням реальності. Хоча ОПЕК, як і очікувалося, скорочує видобуток, у фізичному просторі просто занадто багато нафти на продаж, занадто мало трубопроводів, щоб перемістити її, і занадто мало покупців, щоб її взяти", - сказав Скотт Шелтон, спеціаліст з енергетики United ICAP.

ОПЕК+ очікує, що інші виробники, включаючи США, скоротять ще 5 млн барелів на добу. Але Вашингтон не має наміру брати участь у скороченні.

Глобальний попит на паливо скоротився приблизно на 30 млн барелів на добу, або 30% світових поставок, оскільки заходи по боротьбі з вірусом призвели до скорочення використання транспорту і зниженню економічної активності.

Нагадаємо, ціни на нафту почали зростати після того, як президент США Дональд Трамп 2 квітня заявив про те, що Саудівська Аравія і Росія домовилися про скорочення видобутку нафти.

Зазначимо, саміт ОПЕК+ пройшов 9 квітня, і на ньому домовилися про скорочення видобутку нафти на 10 млн барелів на добу з травня 2020 року.