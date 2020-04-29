Нафта дорожчає в надії на відновлення економіки

Ціни на американську нафту WTI підскочили в середу, 29 квітня, відігравши частину втрат цього тижня, на тлі очікувань деякого відновлення попиту слідом за пом'якшенням заходів ізоляції деякими європейськими країнами і американськими містами. Про це повідомляє агентство Reuters.

Крім того, на зростання нафти вплинули дані про те, що запаси в США виросли менше, ніж очікувалося.

Червневі ф'ючерси на WTI додали 15,9% до 14,30 до 10:00 за київським часом після падіння на 27% за перші два дні цього тижня. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 4,5% до $21,40 за барель.

Ризикові активи, включаючи акції, зростали протягом більшої частини цього місяця завдяки величезним дозам стимулів фіскальної і монетарної політики по всьому світу, спрямованих на пом'якшення економічного удару від пандемії COVID-19.

Позитивні новини про можливе лікуванні інфекції, а також про прогрес у розробці вакцини також підняли настрої останнім часом.

Більш того, у інвесторів зростає впевненість у тому, що інфекція може досягти свого піку, оскільки деякі регіони Сполучених Штатів, Європи та Австралії поступово послаблюють обмеження.

За даними API, запаси нафти виросли на 10 млн барелів до 510 млн за тиждень, що завершився 24 квітня, тоді як аналітики припускали, що вони зростуть на 10,6 млн барелів.

"Це досить хороша новина про те, що, можливо, сховища в США заповнюються не так швидко, як ви могли б подумати", - сказав Лехлан Шоу, керівник відділу досліджень в галузі сировинних товарів в National Australia Bank в Мельбурні.

Ринку належить оцінити ще одні дані про запаси США: Управління енергетичної інформації США опублікує щотижневе зведення пізніше в середу.

Регулятори штату Техас, найбільшого виробника нафти в США, 5 травня проведуть голосування щодо того, чи варто запроваджувати обмеження на виробництво. Штати Північна Дакота і Оклахома також вивчають способи законного скорочення виробництва.

Зазначимо, травневі ф'ючерси на американську нафту WTI 20 і 21 квітня опускалися на негативну територію з-за побоювань, що США вичерпають потужності для зберігання в умовах надлишку сировини, викликаного коронавірусом.

Нагадаємо, найбільший на території Росії приватний нафтодобувач Лукойл допускає різке падіння цін на еталонний сорт Brent, до цін на який прив'язана російська нафта. Лукойл прогнозує, що зниження попиту в результаті впливу пандемії COVID-19, а також обмежені можливості зберігання можуть призвести до різкого зниження цін на Brent, аналогічного тому, який демонстрував американський сорт WTI раніше.