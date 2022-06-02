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Нафта дешевшає, оскільки Саудівська Аравія може збільшити видобуток

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Токіо, Четвер 02 червня 2022 08:26
Нафта дешевшає, оскільки Саудівська Аравія може збільшити видобуток Фото: ціни на нафту знижуються, так як Саудівська Аравія може збільшити видобуток  (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в четвер, 2 червня, оскільки Саудівська Аравія може збільшити видобуток нафти у відповідь на заклики Сполучених Штатів. Додатковий обсяг може замістити поставки з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 1,8%, до 114,21 доларів за барель. Американська нафта WTI подешевшала на 2,0%, до 113,01 доларів за барель.

Обидва контракти зростали протягом декількох тижнів, оскільки російський експорт був обмежений санкціями ЄС і США проти Москви через її вторгнення в Україну.

За словами Цуесі Уено, старшого економіста дослідницького інституту NLI, хоча поступовий вихід Китаю з-під суворих обмежень, пов'язаних з COVID-19, посилив підтримку цін, повідомлення і про те, що Саудівська Аравія може збільшити виробництво, вплинули на ринок.

"Інвестори закрили довгі позиції, щоб почекати і подивитися, чи Саудівська Аравія збільшить видобуток швидше, щоб відреагувати на заклики Сполучених Штатів, і чи вплине це збільшення на глобальний баланс попиту і пропозиції", - сказав він.

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти, якщо видобуток в Росії істотно впаде через накладені на неї західні санкції, повідомила газета Financial Times з посиланням на джерела.

Збільшення виробництва, заплановане на вересень, буде перенесено на липень і серпень, пише видання.

Нагадаємо, лідери ЄС домовилися скоротити 90% імпорту нафти з Росії до кінця цього року, що є найжорсткішими санкціями блоку щодо Москви з моменту вторгнення в Україну три місяці тому.

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