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Нафта припинила дорожчати через плани виключити Росії з ОПЕК+

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Україна, Середа 01 червня 2022 08:28
Нафта припинила дорожчати через плани виключити Росії з ОПЕК+ Фото: ціни на нафту призупинили зростання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту трохи зросли в середу, 1 червня, після того, як лідери Європейського cоюзу погодилися на часткову і поетапну заборону на поставку російської нафти. Зростання стримується повідомленнями про те, що Росію можуть виключити з угоди щодо обмеження видобутку ОПЕК+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нафта марки Brent з поставкою в серпні подорожчала на 0,2%, до 115,88 доларів за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 0,3%, до 114,97 доларів за барель. Обидва контракти завершили Травень шостий місяць поспіль.

Лідери ЄС в принципі домовилися скоротити 90% імпорту нафти з Росії до кінця цього року, що є найжорсткішими санкціями блоку щодо Москви з моменту вторгнення в Україну три місяці тому.

Після повного прийняття санкції щодо сирої нафти будуть вводитися поетапно протягом шести місяців, а щодо нафтопродуктів - протягом восьми місяців. Ембарго звільняє трубопровідну нафту від Росії в якості поступки Угорщині і двом іншим не мають виходу до моря державам Центральної Європи.

У Китаї сувора блокування в Шанхаї через COVID - 19 закінчилася в середу після двох місяців, що викликало очікування підвищення попиту на паливо в країні.

Обмеженням зростання стали повідомлення про те, що деякі виробники вивчають ідею припинення участі Росії в операції ОПЕК+, групи членів Організації країн-експортерів нафти і їх союзників, в надії, що такий крок збільшить пропозицію.

"Повне відкриття Шанхаю через обмеження, пов'язані з COVID-19, може підвищити настрої на периферії, але можливе виключення Росії ОПЕК з угоди про видобуток - це більш важлива історія", - сказав Джеффрі Халлі, старший ринковий аналітик OANDA.

Хоча офіційно країни ОПЕК не закликали до видобутку нафти, щоб компенсувати потенційний дефіцит через Росію, деякі країни Перської затоки почали планувати збільшення видобутку десь в найближчі кілька місяців, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на представників ОПЕК.

"Очікування збільшення пропозиції на ринку, навіть після виключення Росії, може частково підживлювати цей розпродаж, оскільки нафта перестала відновлюватися після ембарго ЄС", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Нагадаємо, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) може виключити Росію з угоди з видобутку, оскільки європейське ембарго підірве її здатність видобувати більше нафти.

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