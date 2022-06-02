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Нефть дешевеет, поскольку Саудовская Аравия может увеличить добычу

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Токио, Четверг 02 июня 2022 08:26
Нефть дешевеет, поскольку Саудовская Аравия может увеличить добычу Фото: Цены на нефть снижаются, так как Саудовская Аравия может увеличить добычу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в четверг, 2 июня, так как Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти в ответ на призывы Соединенных Штатов. Дополнительный объем может заместить поставки из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 1,8%, до 114,21 долларов за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 2,0%, до 113,01 долларов за баррель.

Оба контракта росли в течение нескольких недель, поскольку российский экспорт был ограничен санкциями ЕС и США против Москвы из-за ее вторжения в Украину.

По словам Цуёси Уэно, старшего экономиста Исследовательского института NLI, хотя постепенный выход Китая из-под строгих ограничений, связанных с COVID-19, усилил поддержку цен, сообщения и о том, что Саудовская Аравия может увеличить производство, повлияли на рынок.

"Инвесторы закрыли длинные позиции, чтобы подождать и посмотреть, увеличит ли Саудовская Аравия добычу быстрее, чтобы отреагировать на призывы Соединенных Штатов, и повлияет ли это увеличение на глобальный баланс спроса и предложения", - сказал он.

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно упадет из-за наложенных на нее западных санкций, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Увеличение производства, запланированное на сентябрь, будет перенесено на июль и август, пишет издание.

Напомним, лидеры ЕС договорились сократить 90% импорта нефти из России к концу этого года, что является самыми жесткими санкциями блока в отношении Москвы с момента вторжения в Украину три месяца назад.

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