Нафта дешевшає, оскільки контейнеровоз зняли з мілини в Суецькому каналі

Нафта марки Brent подешевшала на 1,36%, до 63,69 доларів за барель до 10:00 за київським часом, нафта WTI впала 1,85%, до 59,84 доларів за барель.

Контейнеровоз Ever Given майже повністю спущений на воду і буде проінспектовано перед його переміщенням, повідомило агентству Reuters в понеділок обізнане джерело.

Сотні інших контейнеровозів, балкерів і нафтоналивних танкерів продовжують стояти на обох кінцях каналу, але новини про рух судна одразу ж різко знизили ціни на нафту.

Ціни на нафту сильно коливалися в останні кілька днів, оскільки трейдери та інвестори намагалися зважити вплив блокування ключового торгового транзитного шляху і більш широкий ефект локдаунів для запобігання зараження коронавірусом.

За словами Джеффрі Хеллі, старшого аналітика ринку OANDA, ця нестабільність на ринку буде продовжуватися.

"Враховуючи волатильність минулого тижня, нафту марки Brent, схоже, переміститься до нижньої межі діапазону від 60 до 65 доларів за барель", - сказав він, в той час як американська нафта "ймовірно, впаде до нижньої межі тижневого діапазону від 57,50 до 62,50 доларів за барель".