Нафта дешевшає в очікуванні відкриття стратегічного запасу США

Ціни на нафту знижуються у вівторок, 23 листопада. Очікується, що Сполучені Штати оголосять про постачання сирої нафти зі своїх надзвичайних запасів в рамках плану, щодо зниження цін на енергоносії який вони узгодили з основними азіатськими споживачами енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Цей крок спрямований на стримування зростання цін на енергоносії після того, як група виробників ОПЕК та її союзники відхилили неодноразові прохання Вашингтона та інших країн-споживачів про більш швидке збільшення видобутку для задоволення зростаючого попиту.

Нафта марки Brent впала 0,7%, до 79,10 доларів за барель до 10:30 за київським часом. Нафта WTI знизилася на 1,1%, до 75,90 доларів за барель.

Президент США Джо Байден стикається з низькими рейтингами схвалення через високі ціни на бензин та інші споживчі товари в період відновлення після пандемії коронавірусу, що створює загрозу для нього і його Демократичної партії напередодні виборів до Конгресу в наступному році.

За словами джерела Reuters, у вівторок буде оголошено про так званий "обмін" зі стратегічного нафтового резерву США (SPR), і цей крок буде узгоджений з кількома країнами. Джерело не уточнило, скільки нафти буде випущено із запасів.

Байден вже попросив Китай, Індію, Південну Корею і Японію спільно з США відкрити стратегічні запаси нафти. Офіційні особи Японії та Індії працюють над тим, як це зробити.

Безпрецедентні зусилля Вашингтона по об'єднанню з великими азіатськими країнами для зниження цін на енергоносії покликані попередити великих виробників про те, що їм слід видобувати більше нафти, щоб усунути побоювання з приводу високих цін на паливо в країнах з потужною економікою.

Група ОПЕК+, яка об'єднує організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзників, включаючи Росію, планує зустрітися 2 грудня для обговорення політики видобутку.