Нафта дешевшає на тлі напруженості між США і Китаєм

Фото: нафтовий танкер (www.iea.org)

Слабкий долар не допоміг нафті продовжити зростання

Ціни на нафту в п'ятницю, 24 липня, знижуються на тлі побоювань з приводу попиту з-за нових випадків коронавірусу. Крім того, на ціни впливає зростання напруженості у відносинах між США і Китаєм.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent подешевшала на 0,39% до 43,14 доларів за барель до 10:00 за київським часом, нафта WTI знизилася на 0,49% до 40,87 доларів за барель.

Долар впав до 22-місячних мінімумів проти кошика валют. Більш слабкий долар зазвичай стимулює купівлю товарів за ціною долара, таких як нафта, оскільки вони стають дешевшими для власників інших валют.

"Ціни на сиру нафту намагаються стабілізуватися, оскільки очікування залишаються високими, що Конгресу вдасться затвердити ще один пакет допомоги при пандемії для Сполучених Штатів", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку в OANDA в Нью-Йорку.

Крім того, він підкреслив, що "вчорашні дані по економіці США показали, що відновлення економіки йде на спад, і значною мірою гарантує виділення додаткової федеральної допомоги".

Число американців, які подали заявки на допомогу з безробіття, несподівано зросла до 1,416 млн минулого тижня вперше за майже чотири місяці, що говорить про те, що відновлення економіки США застопорилося на тлі відновлення випадків COVID-19.

У четвер Сполучені Штати зафіксували понад 1000 випадків смерті від COVID-19. У всьому світі більше 15 млн були інфіковані і більше 620 тисяч померли.

Крім того, побоювання з приводу попиту погіршилися через напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм - двома найбільшими споживачами нафти в світі.

Китай зажадав від США закрити своє консульство в місті Ченду у відповідь на розпорядження про закриття свого консульства в Х'юстоні на початку цього тижня.

Відносини між Вашингтоном і Пекіном різко погіршилися в цьому році з цілої низки питань, від торгівлі та технологій до коронавірусу, територіальних претензій Китаю в Південно-Китайському морі і його поведінки в Гонконзі.

Barclays Commodities Research заявив, що ціни на нафту можуть скоректуватися в найближчому майбутньому, якщо відновлення попиту на паливо сповільниться, особливо в Сполучених Штатах.

Банк знизив свій прогноз профіциту нафтового ринку на 2020 рік у середньому до 2,5 млн барелів на добу (з 3,5 млн барелів на добу раніше).

Як повідомляло РБК-Україна, через падіння цін на нафту імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за перше півріччя 2020 року впав на 27% до 3,966 млрд доларів.