В ОПЕК обговорюють збільшення видобутку нафти, - Bloomberg

Незважаючи на заперечення Ірану, рішення може бути прийнято

Члени ОПЕК обговорюють компромісне угоду про збільшення видобутку нафти. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, ОПЕК в найближчі кілька місяців має намір збільшити квоти на видобуток удвічі, до 600 тис.

Джерела видання повідомляють, що незважаючи на заперечення Ірану, який виступає проти будь-якого збільшення поточних квот, чиновники з ряду інших країн налаштовані оптимістично, і рішення про збільшення видобутку може бути прийнято на цьому тижні у Відні.

Нафту Brent терпіла збитки, досягнувши 85 центів до 74,29 долара за барель у 9:46 ранку в Лондоні. Підвищення компромісного випуску, якщо воно буде погоджено, буде менше, ніж збільшення на 1,5 млн барелів на день, що запрпонувала Росія.

Офіційні особи ОПЕК також працюють над тим, щоб налагодити співпрацю між картелем, Росією та іншими виробниками нафти - так званою групою ОПЕК +, в даний час складається з 24 країн, - на постійній основі. Це буде великий дипломатичний прорив для Ер-Ріяда і Москви після двох років співпраці в нафтовій політиці.

Перспектива прив'язки Росії, найбільшого в світі експортера після Саудівської Аравії, яка більш тісно пов'язана з ОПЕК, може допомогти переконати Іран та Венесуелу, ще одного скептика щодо необхідності збільшення, підтримати більш високу видобуток у другій половині року.

Напередодні зустрічей ОПЕК і їх союзників у Відні на цьому тижні в декількох країнах були розгорнуті плани по збільшенню виробництва, але консенсусу щодо того, що може бути не було.

Після двох років вичавлювання продукції, щоб зменшити глобальний надлишок, ціни згуртувалися, а запаси наблизилися до типовим рівнів, викликавши дискусію про направлення політики у другій половині року.

Росія, під тиском вітчизняних нафтових компаній, що прагнуть до освоєння нових родовищ, заявила, що загальний обсяг видобутку повинен становити 1,5 млн барелів. Збільшення квоти до такого розміру, розподілене між усіма членами, не призведе до соразмерному зростання виробництва, оскільки кілька країн, включаючи Венесуелу, де економічна криза повільно руйнує нафтову промисловість, не можуть збільшити обсяг виробництва.

Збільшення від 300 тис. до 600 тис. барелів на день - вище поточної видобутку ОПЕК + близько 32 млн барелів на день - стане реальним збільшенням виробництва для тих країн з резервними потужностями, включаючи Саудівську Аравію, Росію та Об'єднані Арабські Емірати. Джерело Джерело Bloomberg сказав, що деякі члени ОПЕК підтримують збільшення обсягу виробництва на більш низькому рівні.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід Аль-Фалих зустрівся зі своїм російським колегою Олександром Новаком в Дахрані, Саудівська Аравія в суботу.

В коментарях російським ЗМІ після переговорів Новак сказав, що група обговорить збільшення на 1,5 млн барелів на день в третьому кварталі, пропорційно розподілений між усіма країнами угоди.

ОПЕК відчувають труднощі з-за конкуруючих геополітичних програм. У той час як Ер-Ріяд і Москва погодилися відкрити крани, Іран і Венесуела хочуть підтримувати поточну політику. За лаштунками адміністрація Трампа турбувалася про те, що вплив зростання цін на газ на середньострокових виборців сильно ускладнює зростання виробництва.

"Ринок добре забезпечений, і ОПЕК має дотримуватися своє рішення до кінця року", - сказав у неділю Bloomberg представник ОПЕК в Ірані Хоссейн Каземпур Ардебілі.

Нагадаємо, два найбільших покупця нафти в Азії - Китай і Індія мають намір купувати більше американської нафти для боротьби з домінуванням країн ОПЕК на азіатському ринку.