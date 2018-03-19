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Total підписала дві нафтові концесії на шельфі ОАЕ на 1,45 млрд доларів

НовиниЕкономіка    19.03.2018 - 12:34
Фото: Total (LiveJournal)
Фото: Total (LiveJournal)

Total планує видобувати протягом 40 років видобувати нафту в ОАЕ

Французька нафтогазова група Total SA в понеділок підписала дві угоди про нафтових концесіях на шельфі ОАЕ з держкорпорацією Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) і з владою емірату Абу-Дабі. Про це повідомляє портал "Энергореформа".

Зокрема, повідомляється, що була укладена угода на суму 1,45 млрд доларів. Термін дії угод складе 40 років. Total отримає 20% часток участі в нових проектах на родовищах Умм-Шаиф і Наср і 5% в родовищі Нижній Закум.

На частку шельфових родовищ Умм-Шаиф і Нижній Закум припадає близько 20% нафтовидобутку Абу-Дабі, зазначає Total.

Крім того, французька компанія продовжила співпрацю з ADNOC на шельфовому родовищі Abu Al Bu Koosh на три роки.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на тлі обвалу основних фондових індексів триває зниження вартості акцій найбільших нафтових компаній світу. Лідерами падіння стали Total, Royal Dutch Shell і ExxonMobil.

 

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Теги: Total, нефть
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