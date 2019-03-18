Нафта Brent торгується вище 67 доларів за барель

Ціна за барель нафти Brent склала 67,34 долара

Цена нефти марки Brent сегодня, 18 марта 2019 года, превысила 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:42 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 67,34 доллара. Это на 0,99% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, сегодня министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК и партнеры организации доведут уровень соблюдения сделки о сокращении добычи до 100% и даже превысят его в ближайшие недели. По его словам, основными факторами, влияющими на действия группы, являются уровни запасов и нефтяных инвестиций.

Добавим, цена североморской нефти марки Brent 14 марта 2019 года впервые с ноября превысила 68 долларов за баррель.

В ноябре прошлого года цены на нефть стали падать после заявления президента США Дональда Трампа о дальнейших отношениях с Саудовской Аравией после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Американский лидер подчеркнул, что не намерен разрушать экономику США и Саудовской Аравии, а Вашингтон останется партнером Эр-Рияда.