Ціна нафти Brent вперше з листопада перевищила 68 доларів

Фото: ціни на нафту досягли рівня листопада 2018 (statoil.com)

Ціни на нафту знаходяться в районі максимальних за чотири місяці відміток

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 14 березня 2019 року, вперше з листопада перевищила 68 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:26 за київським часом вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent піднімалася до 68,03 долара за барель. Ціна досягла цієї позначки вперше з середини листопада 2018 року, в той же час ф'ючерси на нафту марки WTI піднімалися до 58,6 долара за барель.

Нагадаємо, з ранку нафта дорожчала на тлі несподіваного скорочення товарних запасів палива в США і очікування можливого продовження угоди ОПЕК. За даними американського Міненерго, товарні запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 3,86 млн барелів, хоча експерти очікували підвищення на 3,3 млн барелів.

Зазначимо, в листопаді минулого року ціни на нафту почали падати після заяви президента США Дональда Трампа про подальші відносини з Саудівською Аравією після вбивства журналіста Джамаля Хашкаджи. Американський лідер підкреслив, що не має наміру руйнувати економіку США і Саудівської Аравії, а Вашингтон залишиться партнером Ер-Ріяда.