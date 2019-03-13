Нафта Brent торгується вище 67 доларів за барель

Brent торгується на позначці 67,21 долара за барель

Цена нефти марки Brent сегодня днем, 13 марта 2019 года, находится выше отметки в 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 17:23 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 67,21 доллара. Это на 0,31% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Добавим, что по состоянию на 09:43 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 67,01 доллара. Это на 0,01% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, цены на нефть растут на фоне сокращения добычи в странах ОПЕК, а также санкций США против Ирана и Венесуэлы. В частности, экспорт из Венесуэлы снизился в результате самого масштабного в истории страны блэкаута, из-за которого основная часть страны осталась без электричества.

Как отмечает Reuters, аналитики National Australia Bank считают перспективы рынка нефти неоднозначными. В то же время в этом году ожидается постепенное подорожание нефти до отметки в 70 долларов за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении Ирана.

До этого США потребовали от Индии остановить закупку венесуэльской нефти.