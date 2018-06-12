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Ціни на нафту виросли після заяв Трампа та Кім Чен Ина

НовиниЕнергетика    12.06.2018 - 09:25
Фото: видобуток нафти (statoil.com)
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Ціни на нафту показали зростання в межах 0,1-0,2%

Світові ціни на нафту демонструють зростання на тлі заяв президента США Дональда Трампа про "великий прогрес" у переговорах з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що ціна нафти Brent після заяв Трампа піднялася до 76,55 долара за барель станом на 08:47 за київським часом, а ціна нафти WTI - до 66,24 долара за барель. У середньому ціни на нафту показали зростання в межах 0,1-0,2%.

Крім того, демонструють зростання й глобальні фондові ринки.

"Будь-який позитивний результат (саміту в Сінгапурі, - ред.) може стати гарною новиною для ринків", - зазначив директор з інвестицій австралійської Riviqu Securities Шеннон Рівкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп і Кім Чен Ин підписали угоду за підсумками саміту в Сінгапурі. Як зазначає Bloomberg, на даний момент невідомо, що саме міститься в підписаному документі.

 

Зустріч непередбачуваних: чого чекати від саміту Дональда Трампа і Кім Чен Ина
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, нефть, КНДР, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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