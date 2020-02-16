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На Донбасі посилили боротьбу із контрабандою з окупованих територій

Новини » Економіка     16.02.2020 - 02:49
На Донбасі посилили боротьбу із контрабандою з окупованих територій
Ілюстративне фото (УНІАН)

Уночі 15 лютого затримали партію контрафактних цигарок на суму 20 млн гривень

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил за наказом командувача ООС генерал-лейтенанта Володимира Кравченка посилено боротьбу із перевезенням контрабанди із окупованих територій. Про це передає прес-центр ООС.

Зокрема, в ніч на 15 лютого 2020 представники сектору безпеки й оборони та інші правоохоронні органи викрили схеми протиправного ввезення з непідконтрольної території на територію України контрафактної продукції (тютюнових виробів) на суму в понад 20 млн гривень.

"Наразі встановлюються обставини протиправної діяльності та коло причетних осіб. Позиція командувача операції ОС полягає в невідворотному покаранні всіх, без виключення, осіб, чия вина буде доведена", - повідомили в прес-центрі.

Трохи раніше, 12 лютого 2020, поблизу Костянтинівки Донецької області виявили та вилучили дві партії контрафактних цигарок, орієнтовною вартістю понад 0,5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше голова Державної митної служби Максим Нефьодов зазначив, щоу новому законі про криміналізацію контрабанди кримінальна відповідальність буде застосовуватися тільки до контрабанди у великих розмірах.

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