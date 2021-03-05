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В Україні надровидобування хочуть вивести з "тіні": комітет Ради затвердив закон

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 березня 2021 16:31
В Україні надровидобування хочуть вивести з "тіні": комітет Ради затвердив закон Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні надровидобування хочуть вивести з "тіні". Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування затвердив доопрацьований текст відповідного законопроекту №4187.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон доопрацювали до повторного першого читання.

Він передбачає створення Інтерактивної карти корисних копалин України і запровадження нового виду користування надрами, коли вони надаються для геологічного вивчення з подальшим видобуванням корисних копалин, також скасовується постійне надрокористування.

Пропонується і збільшити строки короткострокового користування надрами, визначається порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, їх переоформлення через спеціальний електронний кабінет.

Закон встановлює випадки та порядок надання такого дозволу без проведення аукціону.

"Комітет підтримав правки, які передбачають скасування плати за продовження дії спеціальних договорів для усіх надрокористувачів, а не тільки добувачів нафти і газу, як передбачено в чинному законодавстві", - вказано у повідомленні.

Члени комітету домовились обговорити ряд правок під час підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, на початку лютого Рада відправила цей закон на доопрацювання у профільний комітет.

Як писало РБК-Україна, в Україні можуть посилити відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин. Рада в листопаді 2020 року підтримала за основу відповідний законопроект №3576.

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