В Україні надровидобування хочуть вивести з "тіні": комітет Ради затвердив закон

В Україні надровидобування хочуть вивести з "тіні" . Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування затвердив доопрацьований текст відповідного законопроекту №4187.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон доопрацювали до повторного першого читання.

Він передбачає створення Інтерактивної карти корисних копалин України і запровадження нового виду користування надрами, коли вони надаються для геологічного вивчення з подальшим видобуванням корисних копалин, також скасовується постійне надрокористування.

Пропонується і збільшити строки короткострокового користування надрами, визначається порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, їх переоформлення через спеціальний електронний кабінет.

Закон встановлює випадки та порядок надання такого дозволу без проведення аукціону.

"Комітет підтримав правки, які передбачають скасування плати за продовження дії спеціальних договорів для усіх надрокористувачів, а не тільки добувачів нафти і газу, як передбачено в чинному законодавстві", - вказано у повідомленні.

Члени комітету домовились обговорити ряд правок під час підготовки законопроекту до другого читання.