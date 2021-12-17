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Невдоволення українців МВФ може обвалити рейтинг влади, - експерт

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 11:38
Невдоволення українців МВФ може обвалити рейтинг влади, - експерт Фото: мітингувальники під Радою (РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Невдоволення українців співпрацею з Міжнародним валютним фондом (МВФ) може обвалити рейтинг влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови соціологічної компанії "Active Group" Олександра Познія.

"Сьогодні протестували люди проти такої співпраці з МВФ, а завтра невдоволення урядом переповнить і чашу пенсіонерів - і тоді вимагатимуть вони вже не відмови від співпраці, а відставки прем'єр-міністра Шмигаля. Це обвалить рейтинг та дасть ґрунт для зростання лівих сил", - заявив він.

Він також навів цифри з відкритих джерел, згідно з якими рівень боргових зобов'язань України перевищив вже за 2,44 трлн.

"Тобто кожен українець як акціонер держави Україна вже винен близько 61 тис. грн., у тому числі і кожна пенсіонерка, і новонароджена дитина. А хто і як віддаватиме ось що цікаво? Один з основних показників зростання невдоволення роботою уряду - економіка. Коли щоразу після підвищення зарплат люди починають отримувати менше", - додав він.

Нагадаємо, у четвер, 16 грудня, приблизно чотири тисячі людей мітингували у центрі столиці проти співпраці України з МВФ.

Мітингувальники розташувалися під Кабміном та Верховною радою, заявляючи, що під тиском МВФ влада приймає антисоціальні закони, що нищать робочі місця та мале підприємництво, що роблять нестерпним життя незаможних та пенсіонерів.

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