Невдоволення українців МВФ може обвалити рейтинг влади, - експерт

"Сьогодні протестували люди проти такої співпраці з МВФ, а завтра невдоволення урядом переповнить і чашу пенсіонерів - і тоді вимагатимуть вони вже не відмови від співпраці, а відставки прем'єр-міністра Шмигаля. Це обвалить рейтинг та дасть ґрунт для зростання лівих сил", - заявив він.

Він також навів цифри з відкритих джерел, згідно з якими рівень боргових зобов'язань України перевищив вже за 2,44 трлн.

"Тобто кожен українець як акціонер держави Україна вже винен близько 61 тис. грн., у тому числі і кожна пенсіонерка, і новонароджена дитина. А хто і як віддаватиме ось що цікаво? Один з основних показників зростання невдоволення роботою уряду - економіка. Коли щоразу після підвищення зарплат люди починають отримувати менше", - додав він.