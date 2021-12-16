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Декілька тисяч киян вийшли протестувати проти МВФ

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 16:29
Декілька тисяч киян вийшли протестувати проти МВФ Фото: протестувальники вимагають відмовитися від кредитів МВФ (РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Близько чотирьох тисяч людей протестують у центрі столиці проти співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Мітингувальники розташувалися під Кабміном та Верховною радою, заявляючи, що під тиском МВФ влада приймає антисоціальні закони, що нищать робочі місця та мале підприємництво, що роблять нестерпним життя незаможних та пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна із місця подій.

Протестувальники тримають плакати із вимогами до влади відмовитися від кредитів цієї організації. На думку учасників акції, умови, що супроводжують кредити МВФ, шкодять національній економіці та призводять до зубожіння населення.

Декілька тисяч киян вийшли протестувати проти МВФ

Зокрема, протестувальники не згодні із продажем землі, приватизацією держбанків та держмонополій, побоюючись, що це призведе до зростання тарифів та цін.

Декілька тисяч киян вийшли протестувати проти МВФ

Як повідомлялося, Кабмін пообіцяв МВФ збільшити витрати на субсидії після зростання тарифів навесні 2022 року.

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