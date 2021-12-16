Декілька тисяч киян вийшли протестувати проти МВФ

Близько чотирьох тисяч людей протестують у центрі столиці проти співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Мітингувальники розташувалися під Кабміном та Верховною радою, заявляючи, що під тиском МВФ влада приймає антисоціальні закони, що нищать робочі місця та мале підприємництво, що роблять нестерпним життя незаможних та пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна із місця подій.

Протестувальники тримають плакати із вимогами до влади відмовитися від кредитів цієї організації. На думку учасників акції, умови, що супроводжують кредити МВФ, шкодять національній економіці та призводять до зубожіння населення.

Зокрема, протестувальники не згодні із продажем землі, приватизацією держбанків та держмонополій, побоюючись, що це призведе до зростання тарифів та цін.