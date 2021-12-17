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Недовольство украинцев МВФ может обвалить рейтинг власти, - эксперт

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 11:38
Недовольство украинцев МВФ может обвалить рейтинг власти, - эксперт Фото: митингующие под Радой (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Недовольство украинцев сотрудничеством с Международным валютным фондом (МВФ) может обвалить рейтинг власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы социологической компании "Active Group" Александра Позния.

"Сегодня протестовали люди против такого сотрудничества с МВФ, а завтра недовольство правительством переполнит и чашу пенсионеров - и тогда требовать они будут уже не отказа от сотрудничества, а отставки премьер-министра Шмыгаля. Это обвалит рейтинг и даст почву для роста левых сил", - заявил он.

Он также привел цифры из открытых источников, согласно которым уровень долговых обязательств Украины перевалил уже за 2,44 трлн грн.

"То есть каждый украинец как акционер государства Украина уже должен около 61 тыс. грн., в том числе и каждый пенсионер, и новорожденный ребенок. А кто и как будет отдавать вот что интересно? Один из основных показателей роста недовольства работой правительства - экономика. Когда каждый раз после повышения зарплат люди начинают получать меньше", - добавил он.

Напомним, в четверг, 16 декабря, примерно четыре тысячи человек митинговали в центре столицы против сотрудничества Украины с МВФ.

Митингующие расположились под Кабмином и Верховной радой, заявляя, что под давлением МВФ власть принимает антисоциальные законы, уничтожающие рабочие места и малое предпринимательство, делающие невыносимой жизнь малоимущих и пенсионеров.

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