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У Києві знижується захворюваність на грип

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 15:21
У Києві знижується захворюваність на грип
Ілюстративне фото (clustersalud.americaeconomia.com)

Фіксується зниження захворюваності на 8%

За минулий тиждень зареєстровано 10 943 хворих на грип в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА)

Повідомляється, що показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 370,8 та є нижчим епідемічного порогу на 56,7%.

Загалом у столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8%, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло - 7 252 осіб (зниження на 9%), дорослих - 3 734 осіб (зниження на 6,1%).

У структурі захворюваності діти становлять 66%, а на попередньому тижні – 66,7%. Серед школярів захворюваність знизилася на 13% - 3 059 випадків. До медичних закладів за 12-й тиждень госпіталізована 141 особа, із них 130 - діти.

Нагадаємо, тижнем раніше у Києві зареєстровано 11 943 хворих. Тоді фіксувалося зниження захворюваності на 1,4%.

РБК-Україна писало, що у Кіровоградській області минулого тижня зареєстровано ще один летальний випадок від ускладнення грипу.

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