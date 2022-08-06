RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За тиждень евакуації з Донецької області вивезли понад 2 000 осіб

Фото: з Донецької області вивезли понад 2 000 осіб (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

За тиждень обов'язкової евакуації з Донецької області, яка була оголошена урядом, вивезли понад 2 000 громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"За перший тиждень евакуйовано понад 2 тисячі громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди. Деякі громадяни евакуюються навіть зі своїми домашніми улюбленцями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало алгоритм дій при евакуації з Донецької області.

Президент Володимир Зеленський особисто закликав місцевих жителів евакуюватися в безпечні регіони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяДонецька областьБіженці