За тиждень енергетики повернули світло для 49 тисяч сімей у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

За останній тиждень (7-13 березня) аварійні бригади ДТЕК повернули світло в 48,8 тисяч будинків в 115 населених пунктах Донецької та Київської областях, які постраждали від обстрілів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"У Київській області світло вдалося повернути в 75 міст і селищ для 27,3 тисячі сімей. Роботи проводилися в Макарівському, Поліському, Броварському, Києво-Святошинському, Вишгородському та інших районах області, які постраждали від бойових дій. У Донецькій області ремонтним бригадам ДТЕК донецькі електромережі вдалося відновити електропостачання для 21,5 тис.сімей в 40 населених пунктах", - повідомили в компанії.

Енергетики продовжать відновлювальні роботи, координуючи свої дії зі Збройними силами України.

"Зараз наші фахівці продовжують аварійно відновлювальні роботи. Ситуація ускладнена постійними відстрілами окупантів у Київському та Донецькому регіонах. Аварійні бригади безперервно працюють вже 19 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали від російських окупантів", - зазначили в ДТЕК.