ДТЕК просить Захід слідом за США ввести ембарго на російську нафту і газ

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова просить країни Заходу слідувати прикладу США та ввести повне ембарго на російську нафту і газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в коментарі Forbes .

"Моє прохання - закрийте небо над електростанціями та введіть абсолютне ембарго на російську нафту і газ. Я вдячний США за їхнє рішення щодо російської нафти. Люди повинні усвідомити, що всі доходи від продажу нафти перетворюються на кулі, для вбивства українців", - сказав Тімченко.

Гендиректор ДТЕК закликав західних лідерів ввести безпольотну зону над Україною, як мінімум над українськими АЕС для запобігання ядерної катастрофи світового масштабу.

Відмова НАТО від введення безпольотної зони над Україною, за словами Тімченка, створює безпосередній ризик великої ядерної катастрофи, яка може бути масштабнішою, ніж Чорнобильська катастрофа в 1986 році.