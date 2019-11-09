За тиждень на Донбасі ліквідовано 11 бойовиків, - штаб ООС

З 1 по 8 листопада бойовики втратили 30 осіб, з них 11 осіб ліквідовано, а 19 - санітарні втрати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС Facebook.

"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, з 1 по 8 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 30 осіб. 19 з них - санітарні, а ще 11 окупантів ліквідовані", - сказано в повідомленні.

У прес-центрі зазначили, що у разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп українськими військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Нагадаємо, що на Донбасі в результаті обстрілу за минулу добу, 8 листопада, з боку бойовиків був поранений один військовий з складу операції Об'єднаних сил і помер в лікарні поранений напередодні ще один український військовослужбовець.

Вдень 9 листопада бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.

Як відомо, сьогодні, 9 листопада, розпочався практичний етап розведення сил і засобів на ділянці №3 в районі населеного пункту Петрівське. Після підтвердження готовності, сторони почали процес відходження з попередніх позицій.

Також РБК-Україна писало, що ОБСЄ не пояснили штабу ООС причин зриву бойовиками розведення сил в Петрівському, яке мало відбутися вчора, 8 листопада. Крім того, після оголошення про перенесення розведення, в ОБСЄ не надали жодних гарантій українській стороні.