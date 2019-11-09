На Донбасі поранений український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі протягом поточної доби, 9 листопада, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції український військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

зокрема, три обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Майорська, Новолуганського, Кримського. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник зробив вісім обстрілів по позиціях Об'єднаних сил поблизу Водяного, Невельського, Красногорівки, Березового, Талаковки, Пісків.

Протягом поточної доби поранення в результаті обстрілів отримав один військовослужбовець збройних сил.

Нагадаємо, на Донбасі, в результаті обстрілу за минулу добу, 8 листопада, з боку бойовиків був поранений один військовий з складу операції Об'єднаних сил і помер в лікарні поранений напередодні ще один український військовослужбовець.