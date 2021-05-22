За тиждень на Донбас доставили 17 вантажівок "гуманітарки" від Червоного Хреста

Протягом минулого тижня на Донбас прослідувало 17 вантажівок з гуманітарною допомогою. Її передали від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ .

За тиждень через КПВВ прослідували 213 громадян та 41 транспортний засіб у бік тимчасово окупованої частини Донецької області, а 268 громадян та 59 транспортних засобів - у напрямку контрольованої території.

Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають лише двічі на тиждень, але пасажиропотік суттєво обмежений.

"Для потреб мешканців тимчасово окупованої території України доправлено майже 168 тонн вантажу, зокрема, гігієнічні набори та будівельні матеріали", - повідомили прикордонники.

Так, вантажівки пропускали через КПВВ "Новотроїцьке".

Раніше повідомлялося, що у 2020 році Червоний Хрест та інші міжнародні організації доставили туди 76 автоколон з гуманітарною допомогою. А ось Росія доставила тільки 5 автомобільних колон.

РБК-Україна писало, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.