Гуманітарна допомога окупованого Донбасу: скільки отримали та від кого

Стало відомо, скільки автомобільних колон з гуманітарною допомогою отримали жителі окупованих територій Донбасу. Міжнародні організації направляли туди ліки, продукти, будматеріали і навіть обігрівачі.

Про це розповіла прес-секретар президента Юлія Мендель в ефірі передачі "Погляд з Банкової".

За її словами, у 2020 році Червоний Хрест та інші міжнародні організації доставили туди 76 автоколон з гуманітарною допомогою. А ось Росія доставила тільки 5 автомобільних колон.

При цьому міжнародні організації доставляли найнеобхідніші товари, починаючи від продуктів і ліків і закінчуючи обігрівачами та будматеріалами.

"Якщо не помиляюся, це понад 4,5 тис. тонн продуктових наборів, засобів гігієни, медичних товарів, господарських і промислових товарів. Пам'ятаю, що серед вантажів навіть були насіння для посіву", - зазначає Мендель.

Вона також додала, що в цьому році міжнародні організації по контактну лінію направили вже понад 10 автоколон допомоги.

"Це понад 50 вантажівок з продуктовими наборами, ліками, засобами гігієни, побутовою технікою, будматеріалами", - говорить Мендель.

Крім того, взимку людям привозять навіть брикети й вугілля, обігрівачі та комплекти для утеплення будинків.

"Тобто вони продовжують гуманітарну місію, яку проводять вже понад сім років", - говорить прес-секретар президента.

А ось Росія доставила минулого року тільки 5 автоколон, при чому, не відомо, що було конкретно в цих машинах.

"Росія минулого року направила на Донбас 5 автоколон. Там - 76 автоколон, а тут - 5. Але, що привезли росіяни автоколони, нам дізнатися не вдалося. Тому що вони їх не показували, їх ніхто не перевіряв, на відміну від гуманітарних вантажів міжнародних організацій, які перевіряються на українському КПВВ", - уточнила Мендель.

Вона також нагадала, що відповідно до Женевської конвенції, держава-окупант зобов'язана постачати цивільне населення продовольством і санітарними матеріалами.