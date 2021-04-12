ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гуманітарна допомога окупованого Донбасу: скільки отримали та від кого

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 03:43
Гуманітарна допомога окупованого Донбасу: скільки отримали та від кого Фото: на українських КПВВ перевіряють вміст гуманітарки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Стало відомо, скільки автомобільних колон з гуманітарною допомогою отримали жителі окупованих територій Донбасу. Міжнародні організації направляли туди ліки, продукти, будматеріали і навіть обігрівачі.

Про це розповіла прес-секретар президента Юлія Мендель в ефірі передачі "Погляд з Банкової".

За її словами, у 2020 році Червоний Хрест та інші міжнародні організації доставили туди 76 автоколон з гуманітарною допомогою. А ось Росія доставила тільки 5 автомобільних колон.

При цьому міжнародні організації доставляли найнеобхідніші товари, починаючи від продуктів і ліків і закінчуючи обігрівачами та будматеріалами.

"Якщо не помиляюся, це понад 4,5 тис. тонн продуктових наборів, засобів гігієни, медичних товарів, господарських і промислових товарів. Пам'ятаю, що серед вантажів навіть були насіння для посіву", - зазначає Мендель.

Вона також додала, що в цьому році міжнародні організації по контактну лінію направили вже понад 10 автоколон допомоги.

"Це понад 50 вантажівок з продуктовими наборами, ліками, засобами гігієни, побутовою технікою, будматеріалами", - говорить Мендель.

Крім того, взимку людям привозять навіть брикети й вугілля, обігрівачі та комплекти для утеплення будинків.

"Тобто вони продовжують гуманітарну місію, яку проводять вже понад сім років", - говорить прес-секретар президента.

А ось Росія доставила минулого року тільки 5 автоколон, при чому, не відомо, що було конкретно в цих машинах.

"Росія минулого року направила на Донбас 5 автоколон. Там - 76 автоколон, а тут - 5. Але, що привезли росіяни автоколони, нам дізнатися не вдалося. Тому що вони їх не показували, їх ніхто не перевіряв, на відміну від гуманітарних вантажів міжнародних організацій, які перевіряються на українському КПВВ", - уточнила Мендель.

Вона також нагадала, що відповідно до Женевської конвенції, держава-окупант зобов'язана постачати цивільне населення продовольством і санітарними матеріалами.

Нагадаємо, Польща хоче посилити санкції за агресію Росії проти України. Там стурбовані концентрацією військ біля кордонів РФ.

Раніше повідомлялося, що Зеленський закликав не допустити "світової війни". За його словами, весь світ повинен об'єднатися навколо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Донбас
NEWS
Британія направила в Північну Ірландію розвідку і військових для боротьби з заворушеннями
Британія направила в Північну Ірландію розвідку і військових для боротьби з заворушеннями
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні