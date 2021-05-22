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За неделю на Донбасс доставили 17 грузовиков "гуманитарки" от Красного Креста

Автор: РБК-Украина

В течение прошлой недели на Донбасс проследовало 17 грузовиков с гуманитарной помощью. Ее передали от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, грузовики пропускали через КПВВ "Новотроицкое".

"Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставили почти 168 тонн груза, в частности, гигиенические наборы и строительные материалы", - сообщили пограничники.

Движение по дорожному коридору к контрольному пункту "Новотроицкое" оккупанты открывают лишь дважды в неделю, но пассажиропоток существенно ограничен.

За неделю через КПВВ проследовали 213 граждан и 41 транспортное средство в сторону временно оккупированной части Донецкой области, а 268 граждан и 59 транспортных средств - в направлении контролируемой территории.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Красный Крест и другие международные организации доставили туда 76 автоколонн с гуманитарной помощью. А вот Россия доставила только 5 автомобильных колонн.

РБК-Украина писало, что правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.

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