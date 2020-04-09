За тиждень 6,6 млн американців звернулися за виплатами по безробіттю

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З середини березня допомоги по безробіттю запросили близько 17 млн громадян

Міністерство праці Сполучених Штатів Америки заявило, що за тиждень було зареєстровано 6,6 млн заявок на допомогу з безробіття на тлі кризи через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Це другий за величиною показник звернень за виплатами з безробіття в історії Штатів. Мінпраці США почало відстежувати ці дані в 1967 року.

Всього з середини березня близько 17 мільйонів американських робітників звернулися за допомогою у вигляді виплат по безробіттю. Видання відзначає, що зазначені цифри вражають і різко контрастують з будь-яким іншим зареєстрованим економічним спадом.

На думку провідних економістів, втрати робочих місць в США продовжаться, а рівень безробіття досягне двозначного числа в найближчі місяці, порівняно з 4,4% у березні.

Економісти Банку Америки прогнозують, що роботодавці скоротять від 16 до 20 мільйонів робочих місць, а рівень безробіття досягне піку в 15,6% в період з сьогоднішнього дня до червня.

У березні Сенат США затвердив виділення екстреного фінансування в сумі 2 трильйони доларів для ослаблення економічних наслідків кризи. З цієї суми 250 млрд доларів було заплановано на виплату допомоги на випадок безробіття.

Раніше глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва порівняла нинішню кризу з часами Великої депресії.